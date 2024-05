La Soluzione ♚ Non espresse La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TACITE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Non espresse. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Non espresse: Se stai cercando altri significati, vedi espresso. questa voce o sezione sull'argomento riviste italiane non cita le fonti necessarie o quelle presenti... Publio Cornelio Tacito, talvolta indicato come Gaio Cornelio Tacito (in latino Publius/Gaius Cornelius Tacitus, pronuncia classica o restituta: ['publ.s/'ga..s kr'neli.s 'ta.k.ts']; 55 circa – 117-120 circa), è stato uno storico, oratore e senatore romano ed è considerato tra i più grandi e influenti esponenti del genere storiografico nella letteratura latina. Fu autore di varie e numerose opere: l'Agricola (De vita Iulii Agricolae), sulla vita del suocero Gneo Giulio Agricola e in particolare sulle sue imprese militari in Britannia; la Germania (De origine et situ Germanorum), monografia etnografica sull'origine, i costumi, le ...

