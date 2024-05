La Soluzione ♚ La Morissette cantante La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALANIS . Ecco la soluzione verificata per la definizione La Morissette cantante. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La morissette cantante: 1990, alanis morissette firmò un contratto con la mca records, e l'anno successivo pubblicò il suo primo album, alanis. all'epoca, morissette era accreditata... Alanis Nadine Morissette (AFI: /'læns ne'din m'st/; Ottawa, 1º giugno 1974) è una cantautrice, attrice e musicista canadese naturalizzata statunitense. Ha pubblicato dieci album in studio, con oltre 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo e venendo riconosciuta con sette Grammy Award su quattordici candidature. Successivamente alla pubblicazione di due album dance pop, firma un contratto con la Maverick Records, pubblicando nel 1995 Jagged Little Pill. Con 33 milioni di copie vendute è ad oggi il maggior successo commerciale della cantante, vincendo inoltre il Grammy Award all'album dell'anno nel 1996, Dall'album sono estratti ...

