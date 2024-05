La Soluzione ♚ McGregor attore La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EWAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione McGregor attore. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Mcgregor attore: Ewan gordon mcgregor (perth, 31 marzo 1971) è un attore britannico. ha ottenuto il riconoscimento internazionale con il drammatico ruolo di mark renton... Ewan Gordon McGregor (Perth, 31 marzo 1971) è un attore britannico. Ha ottenuto il riconoscimento internazionale con il drammatico ruolo di Mark Renton in Trainspotting (1996) e del Cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars, il primo ripreso nel 2017 con il sequel T2 Trainspotting e il secondo nell'omonima miniserie televisiva del 2022 dedicata al personaggio. Ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione nella terza stagione della serie antologica Fargo, ricevendo in precedenza altre due candidature rispettivamente per il film musicale Moulin Rouge! (2001) e la commedia romantica Il pescatore di sogni ...

