La Soluzione ♚ Malvisto dal pubblico La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IMPOPOLARE .

Curiosità su Malvisto dal pubblico: Quale contempla anche soggetti con il quale “l'ente pubblico o l'ente privato in controllo pubblico ” ha intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo o... Le Isole britanniche (in inglese British Isles, in gaelico irlandese Éire agus an Bhreatain Mhór, in gaelico scozzese Eileanan Bhreatainn, in gallese Ynysoedd Prydain, in scots Breetish Isles, in mannese Ny h-Ellanyn Goaldagh) sono un gruppo di isole dell'Europa nord-occidentale, le cui due maggiori sono Gran Bretagna e Irlanda. Formano un arcipelago e sono soggette alla corrente del Golfo che permette loro di godere di un clima oceanico mite. L'espressione "Isole Britanniche" è comprensibilmente impopolare in Irlanda, per le sue implicazioni storico-politiche, e al suo posto si usa Éire agus an Bhreatain Mhór, ossia "Irlanda e Gran ...

