La Soluzione ♚ Luogo in cui trovare chincaglierie La soluzione di 17 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MERCATO DELLE PULCI .

Curiosità su Luogo in cui trovare chincaglierie: Piccolo negozio di chincaglierie. i nonni angelo e adriana si recano a torino a far visita alla loro nipotina nel periodo in cui nicola è impegnato con... Un mercato delle pulci è un mercato in cui si commerciano oggetti di poco valore e usati. Nell'uso comune, l'espressione implica in genere un'enfasi sullo scarso valore della mercanzia, che la distingue da forme più generiche come mercato o mercatino dell'usato. In genere, gli espositori non si limitano a vendere, ma possono barattare e comprare.

