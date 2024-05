La Soluzione ♚ Le lingue turca e mongola La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALTAICHE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Le lingue turca e mongola. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Le lingue turca e mongola: Lingua turca khorasani (kmz) lingua turkmena (tuk) lingue turche occidentali lingue aralo-caspiche lingua kirghisa (kir) lingua karakalpaka (kaa) lingua kazaka... Le lingue altaiche sono una famiglia linguistica che include 60 lingue parlate da circa 250 milioni di persone, particolarmente in Asia centrale, settentrionale e orientale. La relazione tra le diverse lingue altaiche è ancora oggetto di dibattito e l'esistenza stessa di una famiglia altaica è stata messa in dubbio. I sostenitori della tesi genetica considerano la famiglia altaica costituita dai seguenti sottogruppi: lingue turche lingue mongoliche lingue tunguse (o manciu-tunguse) In genere si ritiene che la lingua coreana e la lingua giapponese siano lingue isolate, tuttavia alcuni studiosi le considerano apparentate con le lingue ...

Altre Definizioni con altaiche; lingue; turca; mongola;