John attore d origini italo americane La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRAVOLTA .

Curiosità su John attore d origini italo americane: Musicale di bianca atzei, vedi john travolta (singolo). john joseph travolta (englewood, 18 febbraio 1954) è un attore e cantante statunitense. ha ottenuto... John Joseph Travolta (Englewood, 18 febbraio 1954) è un attore e cantante statunitense. Ha ottenuto fama internazionale con i film La febbre del sabato sera (1977), per il quale ha ricevuto una candidatura per l'Oscar al miglior attore, e Grease (Brillantina) (1978). Nel 1994 ha interpretato Vincent Vega nel film Pulp Fiction, ricevendo una seconda candidatura all'Oscar al miglior attore. Nel 1995 si è aggiudicato il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per la sua interpretazione in Get Shorty. Ha ricevuto infine altre due candidature ai Golden Globe per i film I colori della vittoria (1998) e Hairspray - Grasso ...

