La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: MAHÈ.

Curiosità su L isola principale delle seychelles: seychelles (pron. /sei'l/ o /se'l/; in inglese /se'lz/, in francese /sl/), in italiano anche seicelle, ufficialmente la repubblica delle seychelles... Mahé è l'isola più grande (155 km²) dell'arcipelago delle Seychelles, situata nel nord-est della nazione. La popolazione al 2016 era di 95.009 abitanti. Sull'isola è situata la capitale, Port Victoria, e ospita il 90% del popolazione totale del paese. L'isola è stata nominata così in onore di Mahe de Labourdonnais, un governatore di Mauritius. Amministrativamente, Mahé è divisa in cinque diverse regioni: la Greater Victoria, Mahé Settentrionale, Mahé Occidentale, Mahé Orientale, e Mahé Meridionale. La vetta principale di Mahé è Morne Seychellois a 905 metri sul livello del mare, che si trova nel Morne Seychellois National Park.

