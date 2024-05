La Soluzione ♚ Incantevole pittoresca La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMENA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Incantevole pittoresca. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Incantevole pittoresca: Che indifferente fosse la scelta del luogo in una terra da per tutto incantevole. ho visto strade meglio selciate che a parigi, monumenti più splendidi... Amena è la seconda marca di telefonia mobile con cui opera la compagnia spagnola Orange España. Era nata come compagnia telefonica vera e propria nel 1998 dopo che Retevision aveva ottenuto dal governo spagnolo una terza licenza per l'attività di telefonia mobile che doveva servire a rompere il duopolio Movistar-Vodafone. Dopo l'acquisizione nel 2005 da parte di France Télécom e il cambio di nome in Orange España, il 7 giugno 2012 la stessa Orange rilanciò Amena come seconda marca commerciale. Il nome Amena significa piacevole in Spagna.

Altre Definizioni con amena; incantevole; pittoresca;