La Soluzione ♚ Gli ortaggi arancioni La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAROTE .

Curiosità su Gli ortaggi arancioni: Semi) di piante utilizzate nell'alimentazione umana, come ad esempio gli ortaggi. non avendo il termine una definizione strettamente scientifico-botanica... La carota (Daucus carota L., 1753) è una pianta erbacea dal fusto di colore verde e le radici di colore variabile dall'arancione al nero, appartenente alla famiglia delle Apiaceae; è anche uno dei più comuni ortaggi, e il suo nome deriva dal latino tardo carota, a sua volta dal greco antico at, karoton. La carota spontanea è diffusa in Europa, in Asia e nel Nord Africa. Ne esistono molte e diverse cultivar che sono coltivate in tutte le aree temperate del globo. Allo stato spontaneo è considerata pianta infestante e si trova facilmente in posti assolati ed in zone calde e sassose.

