La Soluzione ♚ Un foglietto pubblicitario La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DEPLIANT .

Curiosità su Un foglietto pubblicitario: Il pubblico nel frattempo. fortunatamente giacomo ha trovato un foglietto pubblicitario con la classica storia del leone e della gazzella ("in africa... Il pieghevole o dépliant (/depli'~/) è un piccolo foglio stampato e piegato (a differenza del volantino che non ha piegatura), che si distribuisce a scopo pubblicitario o di propaganda. Spesso il pieghevole è confuso con la brochure, francesismo che in italiano significa opuscolo. In comune hanno il fatto che entrambi sono pubblicazioni, a scopo informativo o pubblicitario, composte di alcune pagine. La differenza è che, propriamente, nella brochure, le pagine sono rilegate.

