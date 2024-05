La Soluzione ♚ Un escrescenza carnosa La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PORRO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un escrescenza carnosa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un escrescenza carnosa: Piccola escrescenza carnosa in forma di papilla (come ad esempio l'escrescenza gialla del merlo indiano). in botanica, denota il rigonfiamento carnoso ricco... Nicola Porro (Roma, 27 settembre 1969) è un giornalista, saggista e autore televisivo italiano, vicedirettore de il Giornale e conduttore di programmi televisivi di approfondimento giornalistico.

Altre Definizioni con porro; escrescenza; carnosa;