La Soluzione ♚ Era la Luna dei Greci

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SELENE .

Curiosità su Era la luna dei greci: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luna (disambigua). la luna è l'unico satellite naturale della terra. il suo nome proprio viene... Nelle religioni dell'antica Grecia, Selene (in greco Se, "Luna"; etimo: "la Risplendente") è la titanide della Luna, figlia di Iperione e Teia, sorella di Elio (il Sole) ed Eos (l'Aurora). Selene è la personificazione della Luna piena così come Artemide è personificazione della Luna crescente, Ecate è la personificazione della Luna calante ed infine Perseide rappresenta la luna nuova. Analogamente, nella religione romana viene associata al satellite la divinità Luna; a Roma, sull'Aventino, si trovava il tempio della Luna. La titanide viene generalmente descritta come una bella donna con il viso pallido, che indossa lunghe vesti ...

