La Soluzione ♚ Si dice spiegando La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIOÈ .

Curiosità su Si dice spiegando: Reciproco "si tocca con mano". vito dice di essere malato di cancro e chiede ai due giovani di pregare per lui, spiegando loro che «nessuno si salva da... Cioè è una rivista quindicinale (in precedenza settimanale) pubblicata in Italia dal 7 ottobre 1980; è rivolta a un pubblico adolescenziale e preadolescenziale principalmente di sesso femminile, e tratta temi legati alla moda, alla musica, al cinema, alla cronaca rosa, all'amore e alla sessualità; negli anni ottanta raggiunse livelli di vendita notevoli arrivando a 300 000 copie.

