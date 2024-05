La Soluzione ♚ Cruciale fondamentale La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIVOTALE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Cruciale fondamentale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cruciale fondamentale: Dei contatti con il nuovo mondo. il 1492 per la spagna (detto anche anno cruciale) in cui: fu scoperta l'america da cristoforo colombo; vi fu la presa di... Pivotal Games è stata un'azienda sviluppatrice di videogiochi, nota per lo sviluppo della serie Conflict. Ha inoltre sviluppato The Great Escape, titolo basato sull'omonimo film La grande fuga (1963). Il 29 settembre 2003 è stata acquistata da SCi. A seguito di una revisione di struttura di quest'ultima, Pivotal Games è stata definitivamente chiusa il 22 agosto 2008.

Altre Definizioni con pivotale; cruciale; fondamentale;