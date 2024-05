La Soluzione ♚ Compenso divino in versi danteschi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MERCEDE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Compenso divino in versi danteschi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Compenso divino in versi danteschi: Pecora. [...] ora, in tutti questi casi, in base alla giustizia commutativa, il compenso deve essere fondato sull’equivalenza, in maniera cioè che la... Mercede – forma italianizzata del nome proprio Mercedes Madonna della Mercede – epiteto di Maria madre di Gesù Gremio dei Braccianti o Arcigremio della Mercede – associazione Mercede – quantità di denaro con cui si retribuisce un lavoro

Altre Definizioni con mercede; compenso; divino; versi; danteschi;