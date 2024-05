La Soluzione ♚ Cittadino del Principato sulla Costa Azzurra La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MONEGASCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Cittadino del Principato sulla Costa Azzurra. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cittadino del principato sulla costa azzurra: Gorani, repubblica di genova, corsica e principato di monaco, pisa, 1988; o. lovati, provenza, costa azzurra, principato di monaco, pisa, 1988; g. vignoli,... Il Principato di Monaco (in francese Principauté de Monaco, in dialetto monegasco Prinçipatu de Munegu) è una città-Stato indipendente dell'Europa occidentale. Monaco è interamente circondato dalla Francia, si affaccia sul Mar Ligure e dista circa 10 km dal confine italo-francese. Con una popolazione di 39050 abitanti e con una superficie di 2,02 km², il Principato di Monaco è il secondo stato più piccolo del mondo (dietro soltanto alla Città del Vaticano con 0,44 km²) ed il primo per densità abitativa. La sua capitale, nonché unica suddivisione amministrativa, è il comune di Monaco; nonostante sia privo di suddivisioni amministrative di ...

