La Soluzione ♚ Città sicula sullo Ionio

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: SIRACUSA.

Curiosità su Citta sicula sullo ionio: Metropolitana di roma, vedi jonio (metropolitana di roma). il mar ionio, in greco pao, iónio pélagos, è un bacino del mar mediterraneo orientale, situato... Siracusa () è un comune italiano di 116 051 abitanti, capoluogo del libero consorzio comunale omonimo, in Sicilia. Posta sulla costa sud-orientale dell'isola, Siracusa possiede una storia millenaria: annoverata tra le più vaste metropoli dell'età classica, primeggiò per potenza e ricchezza con Atene, la quale tentò invano di assoggettarla. Fu la patria del matematico Archimede, che si pose a capo della sua difesa durante l'assedio dei Romani nel 212 a.C. Divenne capitale dell’impero bizantino sotto Costante II. Siracusa fu per secoli la città capitale della Sicilia, fino alla conquista islamica, avvenuta nell'878, che comportò la rovina ...

