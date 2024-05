La Soluzione ♚ La città friulana detta Giardino della Serenissima La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SACILE . Ecco la soluzione verificata per la definizione La città friulana detta Giardino della Serenissima. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La citta friulana detta giardino della serenissima: Dell'omonima provincia. è la seconda città per abitanti della regione dopo trieste. la città è situata al centro della regione storica friulana. dista, in linea... Sacile (Sacìl nella variante veneta liventina, Sacîl in friulano occidentale) è un comune italiano di 20 009 abitanti del Friuli-Venezia Giulia.

