La Soluzione ♚ Le fa chi fa shopping La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COMPERE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Le fa chi fa shopping.

Curiosità su Le fa chi fa shopping: I love shopping (confessions of a shopaholic) è un film del 2009 diretto da p. j. hogan, ispirato ai romanzi i love shopping e i love shopping a new york... Loyset Compère (diocesi di Arras o contea di Hainaut, 1440/1445 ca. – San Quintino, 16 agosto 1518) è stato un cantore e compositore francese. Della stessa generazione di Josquin Desprez, fu uno dei più importanti compositori di mottetti e di canzoni ad avere importato in Francia lo stile del rinascimento italiano. Allievo di Ockeghem, assieme a Desprez, Pierre de la Rue, Antoine Brumel e molti altri, viene annoverato come uno tra i più importanti esponenti della scuola franco-fiamminga.

