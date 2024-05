La Soluzione ♚ È vicina a Cefalonia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ITACA . Ecco la soluzione verificata per la definizione È vicina a Cefalonia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E vicina a cefalonia: Fatti di cefalonia intitolata cefalonia 1943 - la strage nazista della divisione acqui. nel 2014 è stato realizzato il documentario tornando a casa, per... Itaca (in greco , Ithaki) è un'isola greca del mar Ionio appartenente all'arcipelago delle isole Ionie (anche detto Eptaneso). Dal punto di vista amministrativo è un comune della periferia delle Isole Ionie di 3231 abitanti al censimento 2011 e un'unità periferica composta dal solo comune omonimo. È universalmente nota per essere stata patria dell'eroe leggendario Ulisse, antico re dell'isola, le cui gesta sono descritte nel poema epico di Omero Odissea.

