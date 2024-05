La Soluzione ♚ Si tiene sul lavabo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAPONE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si tiene sul lavabo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Si tiene sul lavabo: Sfondare una finestra con un pesante lavabo, che però nessuno riesce a sollevare dal pavimento. successivamente si improvvisa radiocronista di un'immaginaria... Il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico alifatico a lunga catena. Viene prodotto e usato per sciogliere le sostanze grasse nei processi di pulizia. Si prepara per mezzo di un processo denominato saponificazione, ovvero per idrolisi alcalina, di grassi di origine animale o vegetale. Il processo porta alla formazione del sale carbossilico (il sapone) e un alcol (generalmente glicerina).

Altre Definizioni con sapone; tiene; lavabo;