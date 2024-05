La Soluzione ♚ La protezione dell ambiente La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TUTELA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La protezione dell ambiente. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La protezione dell ambiente: Regionale per la protezione ambientale il sistema nazionale protezione ambiente, su snpambiente.it. istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale... Nel diritto romano la tutela dell'impubere è un istituto che limita la capacità legale d'agire del minore. Ai bambini maschi di età inferiore a 14 anni e le femmine di età inferiore a 12, se sui iuris (vale a dire giuridicamente capaci perché non soggetti alla patria potestas di alcuno) veniva affidato un tutore. Di fatto la tutela sul minore consisteva nell'amministrazione dei beni. Sussisteva di fatto fra tutore e pupillo un rapporto di negotiorum gestio, per cui il primo non si limitava semplicemente a fornire il proprio avallo per il compimento di atti giuridici particolarmente rilevanti per il patrimonio del bambino, ma ne curava per ...

Altre Definizioni con tutela; protezione; ambiente;