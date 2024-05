La Soluzione ♚ La parte anteriore del palcoscenico La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RIBALTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La parte anteriore del palcoscenico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La parte anteriore del palcoscenico: 100 posti, raggiungibile da una scala a chiocciola. nella parte anteriore del palcoscenico c'erano sei palchi, tre per ogni lato. l'attuale struttura... La ribalta è il bordo del proscenio, la parte più protesa verso la platea; delimita il palcoscenico stesso, prima del golfo mistico. Aveva in passato lo scopo di nascondere al proprio interno le luci, una serie di faretti alloggiati in celle rifrangenti ricavate all'interno di una sede di lamiera. Erano dotati di schermi colorati, bianco, giallo, rosso e blu (gelatine). Occorrevano per illuminare la scena, ma, essendo luci frontali, erano usate con moderazione perché rendevano evidenti le ombre. Lo stesso nome, ribalta, indicava l'asse che, ruotando su degli appositi perni, consentiva di modulare l'uso delle luci, che potevano risultare ...

