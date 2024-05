La Soluzione ♚ Un isola siciliana su cui sbarcano molti migranti La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LAMPEDUSA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un isola siciliana su cui sbarcano molti migranti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un isola siciliana su cui sbarcano molti migranti: Emergenza migranti viene proclamata da lampedusa e diffusa nei media, e la sfida del sindaco di riace nei confronti del sindaco dell'isola siciliana finisce... Lampedusa (Lampidusa in siciliano) è un'isola dell'Italia appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia. È la più estesa dell'arcipelago delle Pelagie nel mar Mediterraneo, nonché il territorio italiano più meridionale in assoluto e fa parte del libero consorzio comunale di Agrigento. Amministrativamente forma, assieme a Linosa, il comune di Lampedusa e Linosa (di cui è la sede municipale), che conta 6 373 abitanti complessivi. Con una superficie di 20,2 km², è la quinta per estensione delle isole siciliane. In greco antico era nota come padssa Lopadoûssa, poi latinizzato in Lopadusa. Appartiene alla placca africana.

