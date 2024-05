La Soluzione ♚ Il George attore USA di Ocean s eleven e ER La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CLOONEY . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il George attore USA di Ocean s eleven e ER. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il george attore usa di ocean s eleven e er: george timothy clooney (lexington, 6 maggio 1961) è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. dopo una lunga gavetta... George Timothy Clooney (Lexington, 6 maggio 1961) è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Dopo una lunga gavetta, raggiunse la notorietà grazie al ruolo del pediatra Douglas "Doug" Ross nella serie televisiva E.R. - Medici in prima linea, dal 1994 al 1999. Mentre lavorava in E.R., ha cominciato a ottenere i primi ruoli cinematografici da protagonista in film come Batman & Robin (1997) e Out of Sight (1998), dove ha cominciato una collaborazione a lungo termine con il regista Steven Soderbergh. Nel 2001, la fama di Clooney si è ampliata con l'uscita del suo maggior successo commerciale, Ocean's ...

Altre Definizioni con clooney; george; attore; ocean; eleven;