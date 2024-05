La Soluzione ♚ Fare un verso da pulcino La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIARE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fare un verso da pulcino. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Fare un verso da pulcino: Scoperto un pulcino interamente bianco, ma non si trattava di un individuo albino, in quanto i suoi occhi non erano rosa. alla schiusa i pulcini pesano... Portuno (latino Portunus o Portumnus) è il dio romano dei porti e delle porte. I Romani lo assimilarono al dio greco Palemone, in quanto anch'egli dio dei porti.

