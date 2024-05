La Soluzione ♚ Da essa dipendono la Fao e l Unesco La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ONU . Ecco la soluzione verificata per la definizione Da essa dipendono la Fao e l Unesco. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Da essa dipendono la fao e l unesco: Dipesero e dipendono da atti pubblici del sovrano pontefice, ovvero da decreti (bolle) specifici; atti analoghi denobilitarono la milizia aurata nel 1841 e l'ordine... L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata in Nazioni Unite, è un'organizzazione intergovernativa a carattere mondiale. Tra i suoi obiettivi principali vi sono il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione internazionale e il favorire l'armonizzazione delle varie azioni compiute a questi scopi dai suoi membri. L'ONU è l'organizzazione intergovernativa più grande, più conosciuta e più rappresentata a livello internazionale. Ha sede sul territorio internazionale a New York, mentre altri uffici principali si trovano a Ginevra, ...

Altre Definizioni con onu; essa; dipendono; unesco;