La Soluzione ♚ È errata se scrivo tuto La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GRAFIA .

Curiosità su E errata se scrivo tuto: Cito: un coadiuvante per assecondarne l'azione e farlo agire rapidamente tuto: un correttivo per prevenire o ridurre qualsiasi effetto indesiderato jucunde:... La grafia è il modo di trasmettere in scrittura le parole, sia con riferimento al ductus (cioè il modo in cui, nello studio paleografico, il singolo scrivente vergava a mano le lettere), sia con riferimento al modo in cui i fonemi sono tradotti in grafemi e tali scelte ordinate nella norma ortografica di una data lingua. Di questo secondo aspetto si occupa la linguistica. La grafia usata nei codici trasmette informazioni sulla lingua dell'autore o del copista e dà indicazioni sulla data e sul luogo di composizione. Ciò perché la grafia muta nel tempo. Ad esempio, nei codici antichi si trovano forme come Matdonna, benedictione, dompna, ...

