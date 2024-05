La Soluzione ♚ Era un motoscafo bellico La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAS . Ecco la soluzione verificata per la definizione Era un motoscafo bellico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Era un motoscafo bellico: Il motoscafo armato silurante o motoscafo antisommergibili , più conosciuto con la sigla mas, era una piccola imbarcazione militare usata come mezzo d'assalto... La Xª Flottiglia MAS (dal 1º maggio 1944, con l'unificazione di vari battaglioni, rinominata in Divisione fanteria di marina Xª anche nota come Xª MAS) è stato un corpo militare indipendente, ufficialmente di fanteria di marina della Marina Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana, attivo dal 1943 al 1945. La 10ª Flottiglia MAS al nord, al comando del capitano di fregata Junio Valerio Borghese in seguito all'armistizio di Cassibile strinse accordi di alleanza con il capitano di vascello Berninghaus della Marina da guerra germanica. Durante i due anni che seguirono operò in coordinazione coi reparti tedeschi, sia per ...

