La Soluzione ♚ Difendersi da un accusa La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DISCOLPARSI .

Curiosità su Difendersi da un accusa: Appunto il latino. inoltre, dante scrisse in questa lingua per difendersi da eventuali accuse di incultura e soprattutto perché si stava rivolgendo non al... Lucio Apulèio Madaurense (in latino Lucius Apuleius Madaurensis oppure Lucius Appuleius Madaurensis; Madaura, 125 circa – Cartagine, post 170), meglio conosciuto semplicemente come Apuleio, è stato uno scrittore, filosofo e retore romano. Autore poliedrico, compose molte opere di vario argomento delle quali ci sono pervenute: l'Apologia (Difesa) o la Pro se de magia liber (Libro sulla magia a favore di se stesso), prima opera retorica, è l'orazione tenuta per discolparsi dall'accusa di magia nel processo di Sabrata; i Florida, seconda opera retorica, sono una raccolta di ventitré brani oratori sui temi più disparati; le Metamorfosi ...

