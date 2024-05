La Soluzione ♚ Corredo cromosomico La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GENOMA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Corredo cromosomico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Corredo cromosomico: Il corredo cromosomico di un essere vivente è l'insieme dei cromosomi presenti in una cellula somatica. è costante a livello di specie, sia sotto il profilo... Nella moderna accezione della genetica e della biologia molecolare il genoma è la totalità aploide dei cromosomi contenuta in una cellula. È costituito generalmente da DNA. Anche per i virus, entità acellulari, si parla di genoma, formato in diversi casi da RNA. Il termine fu coniato nel 1920 da Hans Winkler, professore di botanica ad Amburgo, dalla fusione delle parole gen-e e cromos-oma.

Altre Definizioni con genoma; corredo; cromosomico;