La Soluzione ♚ Collegano stanze La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORRIDOI .

Curiosità su Collegano stanze: Dentro questi uffici ci saranno varie porte, alcune si possono aprire e collegano stanze, mentre altre saranno chiuse e impossibili da aprire poiché non ci... Il corridoio è uno spazio architettonico, solitamente stretto ma a volte anche più largo, e comunque sempre molto più lungo che largo, e serve per consentire il passaggio da una parte all'altra ed è presente in molte case, oltre che in altri luoghi. Un corridoio sufficientemente ampio, in un luogo pubblico può essere definito anche "galleria" o "strada coperta". Un corridoio sotterraneo è normalmente chiamato galleria o sottopasso. In una casa il corridoio o il disimpegno divide le aree della zona giorno da quelle della zona notte, a volte parte anche dall'ingresso dell'appartamento.

