La Soluzione ♚ Si dà alla macchina che non parte

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPINTA .

Curiosità su Si da alla macchina che non parte: Protezione dalle macchine, 1963 direttiva macchine autoveicolo macchina per scrivere macchina da presa macchina utensile macchina per cucire macchina agricola... In fisica, con spinta si intende la forza di reazione scambiata tra due o più due corpi in base al terzo principio della dinamica. Un esempio è la spinta idrostatica, quantificabile grazie al principio di Archimede. In ambito aeronautico si definisce spinta la forza generata dalla variazione di quantità di moto di un propellente, quantitativamente descritta dal secondo e terzo principio della dinamica.

