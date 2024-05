La Soluzione ♚ Veicolo che non inquina

: TRAM

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Veicolo che non inquina: Stessi si verifichino; 2. il c.d. principio “chi inquina paga”; 3. il c.d. principio di non discriminazione che, in campo fiscale, si concretizza nel divieto... Un tram è un veicolo su rotaia che viaggia su binari tranviari su strade urbane pubbliche; alcuni includono segmenti con diritto di passaggio segregato. È tipico del trasporto pubblico urbano, atto alla circolazione su infrastrutture tranviarie sia in sede propria che promiscua, su strada, ove la circolazione avviene, di massima, in regime di marcia a vista. In passato veniva chiamato anche tranvai o tramvai, italianizzazione del termine inglese tramway.

Altre Definizioni con tram; veicolo; inquina;