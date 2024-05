La Soluzione ♚ Il tempio del rabbino La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SINAGOGA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il tempio del rabbino. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il tempio del rabbino: Citazioni di o su rabbino wikizionario contiene il lemma di dizionario «rabbino» wikimedia commons contiene immagini o altri file su rabbino rabbino, in dizionario... Una sinagoga (dal greco sa, "adunanza", dal verbo s, "radunare") è il termine che definisce il luogo di preghiera della religione ebraica; la parola stessa è la traduzione del termine ebraico (bet knesset, appunto "casa dell'assemblea"). In lingua yiddish il termine è šul (), il quale corrisponde all'usanza ebraico-italiana di riferirsi alla sinagoga come "scola", dal quale, ad esempio, la piazza delle Cinque Scole nel vecchio ghetto di Roma.

