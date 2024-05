La Soluzione ♚ Tasto per uscire da un programma

: ESC

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Tasto per uscire da un programma: Lettera in un menù o in una barra degli strumenti che, premuti assieme al tasto alt, attivano quel particolare comando. le scorciatoie da tastiera sono... Eurovision Song Contest (ESC) – festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione (UER). Electronic Speed Control (ESC) – circuito elettronico che controlla e regola la velocità di un motore elettrico. Electronic Stability Control (ESC) – sistema integrato di sicurezza attiva per autoveicoli. Escape (ESC) – tasto in una tastiera per computer. ESC – disco degli Zierler del 2015.

Altre Definizioni con esc; tasto; uscire; programma;