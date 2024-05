La Soluzione ♚ I tappeti della tradizione iraniana

Curiosità su I tappeti della tradizione iraniana: Stesso argomento in dettaglio: cucina iraniana. la gastronomia iraniana è caratterizzata da un insieme di tradizione e cultura che la hanno resa per molti... I persiani sono un gruppo etnico indoiranico che comprende oggi più della metà della popolazione dell’Iran. Condividono un comune sistema culturale e sono parlanti nativi della lingua persiana e di altre varietà linguistiche strettamente legate al persiano. Il termine Persia deriva dal latino Persia, derivando a sua volta dal greco Persís (es), una forma ellenizzata dell’antico persiano Parsa che evolve in Fars () nel moderno persiano. Nella Bibbia, in particolare nei libri di Daniele, Ester, Esdra e Neemia, è dato come Paras (). Sebbene la Persia fosse una delle province dell’antico Iran, varianti di questo termine sono ...

