La Soluzione ♚ Suonatore di uno strumento musicale a percussione La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIBRAFONISTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Suonatore di uno strumento musicale a percussione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Suonatore di uno strumento musicale a percussione: Soldato suonatore di tamburo in battaglia, vedi tamburino (militare). il tamburello o tamburo basco è uno strumento musicale a percussione a suono indeterminato... Il vibrafono è uno strumento musicale a percussione a suono determinato della famiglia degli idiofoni. Esso è composto da barre in metallo intonate, poggiate in maniera ordinata su una struttura portante, solitamente in legno e metallo, che sostiene anche i tubi risonatori, il pedale e la relativa sordina. Le barre costituiscono i tasti, disposti proprio come una tastiera di pianoforte; sono percossi da battenti con la testa in feltro o gomma di diversa durezza, rivestita di filo (sintetico o naturale) e con manico prevalentemente in rattan, un legno particolarmente adatto per la sua robustezza e flessibilità. Alcuni esecutori ...

Altre Definizioni con vibrafonista; suonatore; strumento; musicale; percussione;