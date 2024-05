La Soluzione ♚ La Striscia palestinese

: GAZA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La striscia palestinese: 333333 la striscia di gaza (in arabo , qia ghazza; in ebraico: , retzu'at 'azza) è un'exclave de iure del territorio palestinese confinante... Gaza (AFI: /'gaa/; in arabo , Ghaza), o Città di Gaza (in arabo , Madinat Ghaza), è una città palestinese nella striscia di Gaza (dal 1967 al 2005 nei territori palestinesi occupati). Con 590 481 abitanti è la più popolosa città dello Stato di Palestina. Le principali attività economiche di Gaza sono la manifattura e l'agricoltura. Tuttavia, il blocco e i conflitti ricorrenti hanno messo sotto grave pressione l'economia. La maggior parte degli abitanti di Gaza è musulmana, anche se esiste pure una piccola minoranza cristiana. Gaza ha una popolazione molto giovane, composta da circa un 75% di età inferiore ai 25 anni. La ...

Altre Definizioni con gaza; striscia; palestinese;