La Soluzione ♚ Smisuratamente tetri La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TETERRIMI .

Curiosità su Smisuratamente tetri: teatri" Nella lingua italiana, sono presenti 3 suffissi elativi irregolari per la formazione di superlativi assoluti in alcuni aggettivi, secondo il loro calco latino: -entissimo (-entissimus): benedicentissimo, beneficentissimo, benevolentissimo, magnificentissimo, maledicentissimo, maleficentissimo, malevolentissimo, munificentissimo; -errimo (-errimus): acerrimo, asperrimo, celeberrimo, celerrimo, integerrimo, miserrimo, pigerrimo, pulcherrimo, sacerrimo, saluberrimo, teterrimo, uberrimo; -illimo (-illimus): facillimo, simillimo, umillimo La maggior parte di questi superlativi è però affiancata da una forma "regolare" in -issimo, che va man ...

