La Soluzione ♚ Seggiole a braccioli

: POLTRONE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Seggiole a braccioli: Un piede a corrente e in alto in due braccioli diritti. il dorsale è formato da una tavoletta sagomata infissa all'estremità dei braccioli e decorata... Una poltrona per due (Trading Places) è un film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

Altre Definizioni con poltrone; seggiole; braccioli;