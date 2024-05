La Soluzione ♚ Le robuste pinze dei granchi

: CHELE

Curiosità su Le robuste pinze dei granchi: Sessi. la sua larghezza totale (comprese le zampe) può raggiungere i 30 cm. le pinze anteriori, che sono più robuste nei maschi, hanno quattro grandi punte... La chela (dal greco chel = forbice) è l'appendice a forma di pinza o tenaglia, che si trova all'estremità degli arti di molti animali del phylum degli artropodi, principalmente crostacei e aracnidi. In genere gli animali forniti di chele ne hanno due, poste nella parte finale degli arti toracici chiamati chelipedi; in molti casi possono essere molto robuste e versatili. Alcune specie hanno una chela, solitamente la destra, di dimensioni nettamente superiori rispetto alla controlaterale (eterochelìa). Questo è dovuto alla specializzazione dei due strumenti; ad esempio può venire utilizzata la più piccola per raccogliere il cibo, mentre ...

