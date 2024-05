La Soluzione ♚ Fu rivale di Sparta

ATENE

La soluzione per la definizione Fu rivale di Sparta.

Copia

Curiosità su Fu rivale di sparta: Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. sparta (in dialetto dorico spta, spárta; in ionico-attico spt, spárte, passato al greco... Atene (AFI: /a'tne/; in greco a, Athina; in greco antico: a, Athnai) è un comune greco di 655 780 abitanti, capitale della Repubblica Ellenica, capoluogo dell'unità periferica di Atene Centrale e della periferia dell'Attica. Ha una superficie di 39km², ma l'area metropolitana intesa come Grande Atene ha un'estensione di 412 km² con 4 013 368 abitanti, ed è così la settima conurbazione più grande dell'Unione europea, e la quinta capitale più popolosa dell'Unione. Tradizionalmente la protettrice della città è la dea Atena, raffigurata sia sullo stemma che sulla bandiera della città. Metropoli cosmopolita e centro economico, ...

