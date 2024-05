La Soluzione ♚ Regge il terrapieno La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MURO DI SOSTEGNO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Regge il terrapieno. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Regge il terrapieno: 16 d.c. contro i cherusci nell'assalto delle truppe romane contro un terrapieno difeso dai barbari. i genieri in forza alle legioni erano in grado di... Per muro di sostegno si intende un manufatto murario con la funzione principale di sostenere, o contenere, fronti di terreno di qualsiasi natura e tipologia, eventualmente artificiali o acqua come piscine e dighe.

