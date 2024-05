La Soluzione ♚ Il raviolino bolognese La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TORTELLINO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il raviolino bolognese. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il raviolino bolognese: Dolcetti fatti con un impasto simile alla pasta frolla e ripieni di mostarda bolognese, confettura tipica preparata con diversi tipi di frutta. in romagna sono... I tortellini (turtléin in dialetto modenese, turtlén in dialetto bolognese) sono una pasta all'uovo ripiena, tipica di Bologna e di Modena. Sono tradizionalmente cotti e serviti in brodo in occasione di feste religiose, come Natale o Pasqua.

