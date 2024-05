La Soluzione ♚ Può mettere fine all incontro di pugilato

: NO CONTEST

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Puo mettere fine all incontro di pugilato: Ring di pugilato. sebbene il termine "pugilato" sia comunemente attribuito alla boxe occidentale, in cui sono coinvolti solo i pugni, il pugilato si è sviluppato... Negli sport da combattimento, il no contest (abbreviato in "NC") è la causa di interruzione anticipata dell'incontro per circostanze non imputabili agli atleti in lotta.

Altre Definizioni con no contest; mettere; fine; incontro; pugilato;