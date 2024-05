La Soluzione ♚ Produrre un abrasione La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCORTICARE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Produrre un abrasione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Produrre un abrasione: Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su abrasione (en) abrasion, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. portale... Lo scorticamento è l'esito della rimozione della pelle dal corpo; in genere cercando di mantenere intatta la porzione rimossa. Può venire praticato sugli animali allo scopo di prepararli al consumo della carne a scopo alimentare o per ricavarne la pelliccia. Quando viene applicato sugli esseri umani, lo scorticamento viene usato come metodo di tortura o di esecuzione capitale, a seconda della quantità di pelle rimossa. In questi casi si parla di "scorticare vivo". Si sono registrati casi in cui le persone sono state scorticate dopo morte, generalmente come segno di spregio verso il cadavere di un importante nemico o criminale.

