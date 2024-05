La Soluzione ♚ La prima barba La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PELURIA - LANUGINE . Ecco la soluzione verificata per la definizione La prima barba. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La prima barba: Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la barba è l'insieme dei peli sulla mascella inferiore di un uomo, ma il nome è... Il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute della maggior parte dei mammiferi. Il pelo dell'essere umano è corto e setoso sulla maggior parte del corpo, mentre in alcuni punti specifici come la testa, il pube, i genitali e le ascelle è più lungo e di qualità diversa; in particolare, il pelo che cresce sulla pelle del cranio viene generalmente chiamato capello, mentre quello presente sul viso degli individui maschili è detto, nel suo insieme, barba.

