Il più grosso roditore vivente

Curiosità su Il piu grosso roditore vivente: Grosso roditore caviide originario del sud america, nonché il più grande roditore vivente al mondo. chiamato anche capivara (in brasile), chigüire, nutriae... Il capibara (Hydrochoerus hydrochaeris Linnaeus, 1766) (etimologicamente in italiano: idrochèro) è un grosso roditore caviide originario del Sud America, nonché il più grande roditore vivente al mondo. Chiamato anche capivara (in Brasile), chigüire, nutriae, quiuit, chigüiro o fercho (in Colombia e Venezuela), carpincho (in Argentina, Paraguay e Uruguay) e ronsoco (in Perù), è un membro del genere Hydrochoerus, di cui fa parte insieme al capibara minore (Hydrochoerus isthmius). I suoi parenti più stretti includono i porcellini d'India e le cavie delle rocce, mentre altri suoi parenti più distanti sono l'agouti, il cincillà e la nutria. Il ...

